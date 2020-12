Reims-Nizza (domenica 6 dicembre, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 5 dicembre 2020) Primo posticipo domenicale della dodicesima giornata di Ligue 1 e il Nizza di Vieira va a caccia di riscatto sul terreno del Reims. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Guion sul difficile campo di Lione, travolto dalla squadra locale col punteggio di 3 a 0. Partita viziata anche dall’ espulsione di Cassama dopo mezz’ora di gioco, che ha InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 5 dicembre 2020) Primo posticipole della dodicesima giornata di Ligue 1 e ildi Vieira va a caccia di riscatto sul terreno del. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Guion sul difficile campo di Lione, travolto dalla squadra locale col punteggio di 3 a 0. Partita viziata anche dall’ espulsione di Cassama dopo mezz’ora di gioco, che ha InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Reims-Nizza (domenica 6 dicembre, ore 17): formazioni ufficiali, quote, pronostici - ore_il : Pronostico Reims-Nizza: Ligue1 13ª giornata del 06/12/2020 - zazoomblog : Reims-Nizza (domenica 6 dicembre ore 17): formazioni quote pronostici - #Reims-Nizza #(domenica #dicembre - infobetting : Reims-Nizza (domenica 6 dicembre, ore 17): formazioni, quote, pronostici - Zanna1996 : RT @SantucciFulvio: Rennes e Nizza a casa, Reims fuori a settembre, OM appeso a un filo. La Francia si è già presa ulteriori 4.000 punti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Reims Nizza Reims-Nizza, Ligue1: streaming, pronostici, formazioni Il Veggente Pronostici Ligue 1 6 Dicembre: Schedina 13ª Giornata

Nella prima domenica di dicembre assisteremo ad un palinsesto ricchissimo di partite inerenti il tredicesimo turno di Ligue 1, nello ...

Apre il Marsiglia, chiude Lione

Nimes-Marsiglia 0-2 Rennes-Lens sabato ore 17 Montpellier-Paris SG ore 21 Lilla-Monaco domenica ore 13 Angers-Lorient ore 15 Bordeaux-Brest Digione-St. Etienne Nantes-Strasburgo Reims-Nizza ore 17 Met ...

Nella prima domenica di dicembre assisteremo ad un palinsesto ricchissimo di partite inerenti il tredicesimo turno di Ligue 1, nello ...Nimes-Marsiglia 0-2 Rennes-Lens sabato ore 17 Montpellier-Paris SG ore 21 Lilla-Monaco domenica ore 13 Angers-Lorient ore 15 Bordeaux-Brest Digione-St. Etienne Nantes-Strasburgo Reims-Nizza ore 17 Met ...