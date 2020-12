Regali di Natale, il Governo non vuole assembramenti, Lamorgese promette 70 mila agenti a controllare (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese annuncia che saranno oltre 70 mila gli agenti sul territorio nazionale impegnati ad effettuare controlli sul rispetto delle misure anti-Covid in previsione delle feste di Natale. Sarà un Natale di regole rigide e di controlli. Ad assicurarlo è il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che nel corso di un’intervista rilasciata L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Ministro dell’Interno Lucianaannuncia che saranno oltre 70glisul territorio nazionale impegnati ad effettuare controlli sul rispetto delle misure anti-Covid in previsione delle feste di. Sarà undi regole rigide e di controlli. Ad assicurarlo è il Ministro dell’Interno Luciana, che nel corso di un’intervista rilasciata L'articolo proviene da Leggilo.org.

