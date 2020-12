Reddito di cittadinanza, le Destre sparano su tre milioni di poveri. Salvini, Meloni & C. contro la misura. Ma i 5S fanno muro: giù le mani (Di sabato 5 dicembre 2020) I numeri parlano chiaro. Dall’istituzione del Reddito di cittadinanza risultavano, a settembre, 1,5 milioni di nuclei le cui domande erano state accolte. Di questi, 166 mila erano decaduti dal diritto. I nuclei restanti (1,3 milioni) erano costituiti per 1,2 milioni da percettori di Reddito di cittadinanza, con circa 3 milioni di persone coinvolte, e per 137 mila da percettori di pensione di cittadinanza, con 156 mila persone coinvolte. Secondo gli ultimi dati, sempre diffusi dall’Inps, nel mese di ottobre il numero dei nuclei familiari beneficiari di Reddito/pensione di cittadinanza è stato pari a 971 mila. Un calo che si spiega “tecnicamente” con la conclusione del primo ciclo di erogazione del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) I numeri parlano chiaro. Dall’istituzione deldirisultavano, a settembre, 1,5di nuclei le cui domande erano state accolte. Di questi, 166 mila erano decaduti dal diritto. I nuclei restanti (1,3) erano costituiti per 1,2da percettori didi, con circa 3di persone coinvolte, e per 137 mila da percettori di pensione di, con 156 mila persone coinvolte. Secondo gli ultimi dati, sempre diffusi dall’Inps, nel mese di ottobre il numero dei nuclei familiari beneficiari di/pensione diè stato pari a 971 mila. Un calo che si spiega “tecnicamente” con la conclusione del primo ciclo di erogazione del ...

CatalfoNunzia : In questi giorni sto leggendo alcune strumentalizzazioni e attacchi contro il #RedditoDiCittadinanza. Qualcuno vorr… - NicolaPorro : ?? Gli italiani assuefatti al regime, il #vaccino come ultima arma di libertà, i padrini del reddito di cittadinanza… - francescoseghez : Cosa è andato storto nel reddito di cittadinanza e perché è grave che lo si ammetta solo adesso. Ne scrivo oggi su… - ananassobasso : RT @1f6eed3c8c1c4e4: PERCHÉ NON VIENE DATO ANCHE IL REDDITO DI CITTADINANZA A STAMMERDA CHE HA AMMAZZATO A PICCONATE ?!?!? - MarioRigoni2 : RT @mrcllznn: Colleferro. Orologi d'oro, ville, vacanze e auto di lusso: ma i fratelli Bianchi (e il padre) percepivano il reddito di citta… -