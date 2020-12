Rassegne, “Il suono della parola”: edizione on line tra letteratura e musica (Di sabato 5 dicembre 2020) Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre “Il suono della parola”, il festival di letteratura e musica prodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania. L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, sarà interamente in digitale e si potrà seguire online sulla nuova piattaforma live della Fondazione Pietà de’ Turchini (turchini.it/live) e sulla pagina Facebook Il suono della Parola (facebook.com/ilsuonodellaparola/). In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, IL suono della PAROLA torna per portare un segno di speranza ad adulti e bambini ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) Torna da venerdì 11 a domenica 13 dicembre “Il, il festival diprodotto dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegnoRegione Campania. L’appuntamento, che giunge quest’anno alla sua sesta, sarà interamente in digitale e si potrà seguire onsulla nuova piattaforma liveFondazione Pietà de’ Turchini (turchini.it/live) e sulla pagina Facebook IlParola (facebook.com/ilparola/). In un periodo di grandi incertezze come quello attuale, ILPAROLA torna per portare un segno di speranza ad adulti e bambini ...

