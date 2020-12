Rapporto Censis, per la maggioranza degli italiani la salute collettiva viene prima delle libertà personali (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo il 54esimo Rapporto del Censis sulla situazione del Paese, per la maggioranza degli italiani la salute vale più delle proprie libertà. Il 57,8% degli intervistati si è detto disponibile a rinunciare alle libertà personali in nome della salute collettiva. E lo sono ancora di più i giovani: tra i 18 e i 34 anni, infatti, la percentuale sale al 64,7. Non solo. I giovani sono anche i più severi nel giudicare chi non rispetta le regole. L’82% di essi chiede pene severissime per chi non indossa la mascherina, contro il 77,1% degli italiani in generale. Il 56,6% degli italiani, inoltre, chiede ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo il 54esimodelsulla situazione del Paese, per lalavale piùproprie. Il 57,8%intervistati si è detto disponibile a rinunciare allein nome della. E lo sono ancora di più i giovani: tra i 18 e i 34 anni, infatti, la percentuale sale al 64,7. Non solo. I giovani sono anche i più severi nel giudicare chi non rispetta le regole. L’82% di essi chiede pene severissime per chi non indossa la mascherina, contro il 77,1%in generale. Il 56,6%, inoltre, chiede ...

