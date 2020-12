Premio ANGI 2020 | dream team degli innovatori tra eccellenze e Made in Italy

Leggi su formiche

(Di sabato 5 dicembre 2020) Sono stati numerosi i contributi di eccellenza che hanno contraddistinto la terza edizione del– Associazione Nazionale Giovani. Tutte le maggiori istituzioni, aziende, startup e personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport si sono riunite per celebrare i miglioriitaliani in un evento che si è svolto in modalità Figital (presenza fisica al Baglioni Studios di Roma e collegamento video). Storie e temi legati dalla lotta al Covid-19 e dal rilancio del sistema economico italiano anche in vista del Recovery Fund. Nella conferenza stampa di presentazione dello scorso 1° dicembre, menzione speciale con l’Innovation Leader Award è andata ad Alessia Bonari, in collaborazione con le maggiori istituzioni promotrici dele in rappresentanza anche di tutte le ...