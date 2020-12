Premier League, Pogba ritrova il gol e trascina il Manchester United (Di sabato 5 dicembre 2020) Paul Pogba non segnava in Premier League dal 9 luglio scorso. Stasera, con un’ottima prestazione, ha trascinato il Manchester United alla vittoria sul difficile campo del West Ham. I Red Devils erano passati in svantaggio al 38?, quando il ceco Soucek aveva raccolto un invito di Rice. Nel secondo tempo il Manchester United ha trovato tre reti nell’arco di tredici minuti: prima con Pogba con un destro da lontano, poi con Greenwood e infine con Rashford con un pallonetto. Con questo successo la squadra di Solskjaer raggiunge il quarto posto in classifica. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Paulnon segnava indal 9 luglio scorso. Stasera, con un’ottima prestazione, hato ilalla vittoria sul difficile campo del West Ham. I Red Devils erano passati in svantaggio al 38?, quando il ceco Soucek aveva raccolto un invito di Rice. Nel secondo tempo ilha trovato tre reti nell’arco di tredici minuti: prima concon un destro da lontano, poi con Greenwood e infine con Rashford con un pallonetto. Con questo successo la squadra di Solskjaer raggiunge il quarto posto in classifica. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

