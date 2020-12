Positivi giù all’8.1%. Quasi 500 terapie intensive libere, 1.600 degenze disponibili (Di sabato 5 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 5 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 4. Esso descrive numeri e tendenze. Per il quarto giorno consecutivo si registra la percentuale minima nel rapporto contagiati/tamponi. Buono il dato dei Positivi e delle terapie intensive e delle degenze libere. Su 18.636 tamponi sono risultati 1.521 Positivi ossia l’ 8.1% (ieri 8.8%), il minimo degli ultimi 42 giorni (forbice: 8.1%-21.5%). 17.115 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.521 ‘Positivi’, 138 sono sintomatici ossia il 9% (ieri 8.1%), forbice ultimi 42 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 138 Positivi sintomatici rappresentano lo 0.7% (ieri 0.7%). Negli ultimi 42 giorni forbice ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 5 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 5 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 4. Esso descrive numeri e tendenze. Per il quarto giorno consecutivo si registra la percentuale minima nel rapporto contagiati/tamponi. Buono il dato deie dellee delle. Su 18.636 tamponi sono risultati 1.521ossia l’ 8.1% (ieri 8.8%), il minimo degli ultimi 42 giorni (forbice: 8.1%-21.5%). 17.115 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.521 ‘’, 138 sono sintomatici ossia il 9% (ieri 8.1%), forbice ultimi 42 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati i 138sintomatici rappresentano lo 0.7% (ieri 0.7%). Negli ultimi 42 giorni forbice ...

