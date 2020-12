Poké Ball dei Pokémon: arriva la replica ufficiale (Di sabato 5 dicembre 2020) In arrivo sul mercato la replica ufficiale delle Poké Ball dei Pokémon: le sfere saranno disponibili nel 2021 ad un prezzo di 99,99 dollari The Pokémon Company International e The Wand Company hanno annunciato una collaborazione per il rilascio della prima serie di repliche in metallo ufficiali delle Poké Ball, tra cui la classica, la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 5 dicembre 2020) In arrivo sul mercato ladelledeimon: le sfere saranno disponibili nel 2021 ad un prezzo di 99,99 dollari Themon Company International e The Wand Company hanno annunciato una collaborazione per il rilascio della prima serie di repliche in metallo ufficiali delle, tra cui la classica, la… L'articolo Corriere Nazionale.

MelffyBoy : RT @xenomythos: Io quando catturo i Pokémon solo con le Poké Ball che hanno il loro stesso colore - xenomythos : @carlhoe_ Io intendo che devo catturare i Pokémon con le Poké Ball del loro colore..... ad esempio Miltank che è ro… - carlhoe_ : @xenomythos la squadra con Poké Ball diverse....... NONO! oscena - xenomythos : Io quando catturo i Pokémon solo con le Poké Ball che hanno il loro stesso colore - andry9115 : RT @PokemonIT: Poké Ball in arrivo! Tieni gli occhi ben aperti, Allenatore... È in arrivo una valanga di Poké Ball in #PokemonGO! Ne avr… -

Ultime Notizie dalla rete : Poké Ball Isaac Fotu: La situazione è molto difficile, ma i giovani ci stanno dando una grossa mano Sportando