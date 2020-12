Pescatori, parla la moglie di Bernardo: “Governo di incapaci. A Natale dormiremo sotto il Parlamento” (Di sabato 5 dicembre 2020) “Per noi non sarà Natale. Lo passeremo in piazza a Montecitorio. I nostri uomini non possono urlare e a noi tocca essere la loro voce”. A parlare è Cristina Amabilino. Che da oltre tre mesi attende di riabbracciare il marito Bernardo Salvo. Uno dei 18 marinai sequestrati dalle milizie del generale Haftar il 1 settembre a Bengasi. Pescatori, la moglie di Bernardo: governo incapace “Il governo Conte si è rivelato debole, incompetente e incapace di far valere il proprio peso”, dice la signora Cristina all’Adnkronos. “Da mesi ci ripetono che le trattative sono in corso. Ma per quanto complesse non si possono certo concludere con la pelle di 18 uomini. Facciano tutto quello che è necessario per riportarli indietro. Noi ci affidiamo ma non ci fidiamo“. E’ un fiume in piena la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 dicembre 2020) “Per noi non sarà. Lo passeremo in piazza a Montecitorio. I nostri uomini non possono urlare e a noi tocca essere la loro voce”. Are è Cristina Amabilino. Che da oltre tre mesi attende di riabbracciare il maritoSalvo. Uno dei 18 marinai sequestrati dalle milizie del generale Haftar il 1 settembre a Bengasi., ladi: governo incapace “Il governo Conte si è rivelato debole, incompetente e incapace di far valere il proprio peso”, dice la signora Cristina all’Adnkronos. “Da mesi ci ripetono che le trattative sono in corso. Ma per quanto complesse non si possono certo concludere con la pelle di 18 uomini. Facciano tutto quello che è necessario per riportarli indietro. Noi ci affidiamo ma non ci fidiamo“. E’ un fiume in piena la ...

