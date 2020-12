Permessi per il femminicida, la sorella di Noemi: “Indegno, paghi il suo atto disumano” (Di sabato 5 dicembre 2020) Permessi per il femminicida, la sorella di Noemi. “Hai tolto voce a Noemi, ma ti assicuro che la porterò io avanti per lei. Devi pagare”. Così su Facebook Benedetta Durini, sorella di Noemi, uccisa a 16 anni dal fidanzato a Specchia, commenta la richiesta di Permessi di lavoro avanzata dai legali del femminicida condannato Lucio Marzo, detenuto da appena 3 anni. Un fiume di rabbia e dolore è seguito è quello che si scorre nel post con cui Benedetta Durini, sorella di Noemi, la sedicenne uccisa dal fidanzato nel 2017 a Specchia, commenta la notizia della richiesta di Permessi di lavoro per il femminicida, Lucio Marzo. Richiesta che il detenuto, che si trova in carcere ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 5 dicembre 2020)per il, ladi. “Hai tolto voce a, ma ti assicuro che la porterò io avanti per lei. Devi pagare”. Così su Facebook Benedetta Durini,di, uccisa a 16 anni dal fidanzato a Specchia, commenta la richiesta didi lavoro avanzata dai legali delcondannato Lucio Marzo, detenuto da appena 3 anni. Un fiume di rabbia e dolore è seguito è quello che si scorre nel post con cui Benedetta Durini,di, la sedicenne uccisa dal fidanzato nel 2017 a Specchia, commenta la notizia della richiesta didi lavoro per il, Lucio Marzo. Richiesta che il detenuto, che si trova in carcere ...

