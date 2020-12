Penny Dreadful: City of Angels, lo spin off con Natalie Dormer al via (Di sabato 5 dicembre 2020) La serie horror gotica Penny Dreadful (quella con Eva Green) ambientata nella Londra Vittoriana si sposta a Los Angeles e ai confini con il Messico con un spin off dal titolo Penny Dreadful: City of Angels. Al centro un complicato caso di omicidio dai risvolti macabri e inquietanti che si mischiano a tensioni sociali, politiche e religiose per una storia che resta un mix di temi sovrannaturali. Il via è sabato 5 dicembre su Sky Atlanti e in streaming su Now Tv il 5 dicembre alle 21,15. Penny Dreadful, la serie di horror e sesso con Eva Green e Timothy Dalton Penny Dreadful: City of Angels, cast Creata e prodotta da John Logan, già dietro il successo della serie madre ... Leggi su tvzap.kataweb (Di sabato 5 dicembre 2020) La serie horror gotica(quella con Eva Green) ambientata nella Londra Vittoriana si sposta a Los Angeles e ai confini con il Messico con unoff dal titoloof. Al centro un complicato caso di omicidio dai risvolti macabri e inquietanti che si mischiano a tensioni sociali, politiche e religiose per una storia che resta un mix di temi sovrannaturali. Il via è sabato 5 dicembre su Sky Atlanti e in streaming su Now Tv il 5 dicembre alle 21,15., la serie di horror e sesso con Eva Green e Timothy Daltonof, cast Creata e prodotta da John Logan, già dietro il successo della serie madre ...

