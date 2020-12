Pediatria | arriva la guida diagnostica per il self-help ambulatoriale

Ultime Notizie dalla rete : Pediatria arriva

Telemia

Una Guida diagnostica pensata per “aiutare i medici a orientarsi nella valutazione e nella scelta del test da fare e se farlo. Un aiuto pratico, ma anche teorico, con un occhio all’accuratezza diagnos ...MONREALE, 5 dicembre – Donare un sorriso a chi ne ha tanto bisogno, anche quando il gesto comporta un piccolo esborso in termini economici, non è affatto una perdita. Anzi, al contrario, è da consider ...