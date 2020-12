**Pd: Zingaretti, 'si può aprire fase nuova, sirena populista inefficace'** (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "E' evidente che deve aprirsi una fase nuova nella quale occorre sicuramente definire con più forza e più capacità di coinvolgimento, un pensiero politico, una visione di quelle forze che devono e possono ricomporsi non con ingegnerie organizzative ma dentro e una visione. E qual è il minimo comun denominatore? Io ce l'ho molto chiaro: noi non dobbiamo tornare alla stagione pre Covid, per quella normalità perduta non era soddisfacente e non era la nostra". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'evento organizzato da Italianieuropei 'Il cantiere della sinistra'. "Quindi tutto il lavoro del governo non deve avere come orizzonte di tornare alla stagione precedente, questa deve essere la scintilla che piò coinvolgere nella consapevolezza che c'è un obiettivo: costruire un equilibrio diverso perchè ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "E' evidente che deve aprirsi unanella quale occorre sicuramente definire con più forza e più capacità di coinvolgimento, un pensiero politico, una visione di quelle forze che devono e possono ricomporsi non con ingegnerie organizzative ma dentro e una visione. E qual è il minimo comun denominatore? Io ce l'ho molto chiaro: noi non dobbiamo tornare alla stagione pre Covid, per quella normalità perduta non era soddisfacente e non era la nostra". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, all'evento organizzato da Italianieuropei 'Il cantiere della sinistra'. "Quindi tutto il lavoro del governo non deve avere come orizzonte di tornare alla stagione precedente, questa deve essere la scintilla che piò coinvolgere nella consapevolezza che c'è un obiettivo: costruire un equilibrio diverso perchè ...

