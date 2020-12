**Pd: Franceschini, 'con Covid politiche sinistra da governo, è nata alleanza'** (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La pandemia "ha cambiato molte cose" e ha trasformato un'alleanza "nata esclusivamente contro e per evitare il rischio di governo di estrema destra in Italia" in una alleanza stretta "attorno a qualcosa di più profondo, attorno a valori condivisi". Non è "ancora un centrosinistra, ma questa alleanza è inesorabile se noi vogliamo tornare a governare, al di là della legge elettorale". Lo dice Dario Franceschini, capodelegazione Pd al governo, all'evento organizzato da Italianieuropei 'Il cantiere della sinistra". "Abbiamo visto cambiamenti politici in Europa profondi e inimmaginabili fino pochi mesi fa. La crisi -sottolinea Franceschini- è stata affrontata con criteri profondamente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La pandemia "ha cambiato molte cose" e ha trasformato un'esclusivamente contro e per evitare il rischio didi estrema destra in Italia" in unastretta "attorno a qualcosa di più profondo, attorno a valori condivisi". Non è "ancora un centro, ma questaè inesorabile se noi vogliamo tornare a governare, al di là della legge elettorale". Lo dice Dario, capodelegazione Pd al, all'evento organizzato da Italianieuropei 'Il cantiere della". "Abbiamo visto cambiamenti politici in Europa profondi e inimmaginabili fino pochi mesi fa. La crisi -sottolinea- è stata affrontata con criteri profondamente di ...

TV7Benevento : **Pd: Franceschini, 'con Covid politiche sinistra da governo, è nata alleanza'** (2)... - TV7Benevento : **Pd: Franceschini, 'con Covid politiche sinistra da governo, è nata alleanza'**... - Nonsonounbot1 : @PoliticaPerJedi @Fab192 @ggbram @pdnetwork Tutti i partiti che crescono si radicano sul territorio, non è prerogat… - saggiadecisione : #Franceschini spiegato in poche righe. Il #PD che non si smentisce mai. Altro che evasione. - romi_andrio : @LaStampa Ministro x caso ...chissà xche L Italia x i politici pd ha bisogno di Franceschini mah! -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Franceschini **Pd: Franceschini, 'con Covid politiche sinistra da governo, è nata alleanza'** Il Tempo Guerra sull'ad Salini, che succede in Rai

Maggioranza che discute sui provvedimenti, che litiga sulla patrimoniale ad esempio, che vede sempre più scomoda ed irritante la permanenza a ...

Tresignana, Barbirati nominato consigliere del ministro Franceschini

Il vicesindaco Maurizio Barbirati è stato nominato, nei giorni scorsi, consigliere del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, con l’incarico specifico di occuparsi della valorizzazione (cultu ...

Maggioranza che discute sui provvedimenti, che litiga sulla patrimoniale ad esempio, che vede sempre più scomoda ed irritante la permanenza a ...Il vicesindaco Maurizio Barbirati è stato nominato, nei giorni scorsi, consigliere del ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, con l’incarico specifico di occuparsi della valorizzazione (cultu ...