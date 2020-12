"Pazienti Covid trattati disumanamente, accampati, derubati e senza cure": l'inferno del Moscati di Taranto denunciato dagli stessi medici (Di sabato 5 dicembre 2020) C’è un esposto ai Nas di 470 pagine e 43 allegati con documentazione elettronica e immagini scattate dall’interno che fotografa le carenze dell’ospedale in cui il medico ha urlato a un paziente: "Tra dieci minuti muori". Ma il direttore del'Asl respinge le accuse: "Sempre in... Leggi su repubblica (Di sabato 5 dicembre 2020) C’è un esposto ai Nas di 470 pagine e 43 allegati con documentazione elettronica e immagini scattate dall’interno che fotografa le carenze dell’ospedale in cui il medico ha urlato a un paziente: "Tra dieci minuti muori". Ma il direttore del'Asl respinge le accuse: "Sempre in...

carlaruocco1 : ALTRO SCANDALO IN #LOMBARDIA! Mentre il personale sanitario dei due ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano annaspav… - fattoquotidiano : Nudi, sporchi e abbandonati nei corridoi: le immagini sulle terribili condizioni dei pazienti Covid in un ospedale… - Tg3web : I medici dei reparti covid dell'ospedale di Prato cercano di rendere più umano il rapporto con i pazienti mettendo… - cronaca_news : 'Pazienti Covid trattati disumanamente, accampati, derubati e senza cure': l'inferno del Moscati di Taranto denunci… - mitsouko1 : RT @Zippo88lrr: Un medico eccezionale, che a quasi 70 anni si fa il mazzo da mattina a sera per curare pure pazienti fuori territorio. Fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Pazienti Covid Meno pazienti Covid all’ospedale Urbani il Resto del Carlino Vagnini, presidente provinciale Confesercenti

Vagnini, presidente provinciale Confesercenti. Saldi, in Emilia Romagna si parte il 30 gennaio. “Accogliamo con grande soddisfazione lo spostamento dell’avvio dei saldi invern ...

Covid: 21.052 nuovi casi. Calano sia i ricoveri che le terapie intensive

Sono 21.052 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 24.099 di ieri. È quanto rende noto il Ministero della Salute.... Scopri di più ...

Vagnini, presidente provinciale Confesercenti. Saldi, in Emilia Romagna si parte il 30 gennaio. “Accogliamo con grande soddisfazione lo spostamento dell’avvio dei saldi invern ...Sono 21.052 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 24.099 di ieri. È quanto rende noto il Ministero della Salute.... Scopri di più ...