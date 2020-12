Patty Pravo: "Nel lockdown ho scritto un libro e imparato a fare la spesa. Prima non l'avevo mai fatta" (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella sua vita come nella sua carriera non ha mai lasciato dubbi in chi l’ha osannata o criticata, perché con il suo pensiero - non per forza solo e soltanto “stupendo”- è andata sempre a lanciare e a lasciare un messaggio diretto, indipendente, anticonvenzionale e all’avanguardia, quanto mai coraggioso, perfettamente in linea con la sua allure che ha sconvolto e stravolto cuori di uomini, di donne e quant’altro, ma soprattutto un’Italia che negli anni Sessanta – quelli del più clamoroso rinnovamento generazionale del secolo scorso - scalpitava come lei di libertà e anarchia. Bella, bellissima, imprevedibile, ribelle e moderna, Nicoletta Strambelli – per tutti Patty Pravo - è stata la ragazza beat del Piper, ma anche molto altro, l’autrice e l’interprete di canzoni memorabili con cui ha raccontato un’estetica che è divenuta megafono di un’emotività ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Nella sua vita come nella sua carriera non ha mai lasciato dubbi in chi l’ha osannata o criticata, perché con il suo pensiero - non per forza solo e soltanto “stupendo”- è andata sempre a lanciare e a lasciare un messaggio diretto, indipendente, anticonvenzionale e all’avanguardia, quanto mai coraggioso, perfettamente in linea con la sua allure che ha sconvolto e stravolto cuori di uomini, di donne e quant’altro, ma soprattutto un’Italia che negli anni Sessanta – quelli del più clamoroso rinnovamento generazionale del secolo scorso - scalpitava come lei di libertà e anarchia. Bella, bellissima, imprevedibile, ribelle e moderna, Nicoletta Strambelli – per tutti- è stata la ragazza beat del Piper, ma anche molto altro, l’autrice e l’interprete di canzoni memorabili con cui ha raccontato un’estetica che è divenuta megafono di un’emotività ...

