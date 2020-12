Pattinaggio artistico | Kamila Valieva | ecco il triplo axel! La fuoriclasse domina la short alla quinta tappa della Coppa Di Russia

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Giornata di fondamentale importanza per il mondo del. In occasione delloprogramDi2020, in fase di svolgimento presso la MegaSport Arena di Mosca, nella specialità individuale femminileha infatti sbaragliato la concorrenza presentando per la prima volta in carriera ilaxel, realizzandolo con entrambe le braccia in su durante la rotazione ma con un leggerissimo step out all’arrivo. Un traguardo importantissimo per l’atleta di Eteri Tutberidze, una delle candidatemedaglia d’oro olimpica in vista dei giochi di Pechino 2022. La nativa di Kazan ha convinto per l’ennesima volta ...