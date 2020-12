Parma, parla Liverani: “In settimana ho visto lo spirito giusto” (Di sabato 5 dicembre 2020) È la giornata delle Conferenze stampa di Parma-Benevento, con i due tecnici Fabio Liverani e Filippo Inzaghi che hanno analizzato la sfida ai microfoni dei giornalisti. Le due formazioni si sfideranno domani alle ore 15:00 per la 10^ giornata del campionato di Serie A. Molto fiducioso il tecnico di casa, che dopo il successo del Ferraris contro il Genoa ha visto una squadra più vigorosa. Morale alto anche in casa delle ‘streghe’ dopo il pareggio contro la Juventus, ma Inzaghi maledice le assenze: “Siamo in emergenza”. Conferenze stampa di Parma-Benevento: Cosa ha detto Fabio Liverani? L’allenatore del Parma Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa in merito al match di domani contro il Benevento. Queste le sue dichiarazioni: Sul Benevento – “Come ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) È la giornata delle Conferenze stampa di-Benevento, con i due tecnici Fabioe Filippo Inzaghi che hanno analizzato la sfida ai microfoni dei giornalisti. Le due formazioni si sfideranno domani alle ore 15:00 per la 10^ giornata del campionato di Serie A. Molto fiducioso il tecnico di casa, che dopo il successo del Ferraris contro il Genoa hauna squadra più vigorosa. Morale alto anche in casa delle ‘streghe’ dopo il pareggio contro la Juventus, ma Inzaghi maledice le assenze: “Siamo in emergenza”. Conferenze stampa di-Benevento: Cosa ha detto Fabio? L’allenatore delFabioè intervenuto in conferenza stampa in merito al match di domani contro il Benevento. Queste le sue dichiarazioni: Sul Benevento – “Come ...

