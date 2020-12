Paratici: "Vicenda Suarez? Sono tranquillo. La Ministra De Micheli? Fare domande non è reato, rifarei tutto" (Di sabato 5 dicembre 2020) Le dichiarazioni di Fabio Paratici, dirigente della Juventus, prima del fischio di inizio del derby con il Torino Leggi su 90min (Di sabato 5 dicembre 2020) Le dichiarazioni di Fabio, dirigente della Juventus, prima del fischio di inizio del derby con il Torino

Dopo le vicende legate al caso Suarez, Fabio Paratici, ds della Juventus, commenta la situazione a Sky Sport: “La Juventus ha chiarito bene la mia posizione così come quella della società. Sono molto ...

Fabio Paratici, indagato dalla Procura di Perugia per il caso-esame Suarez, ha parlato nel pre-partita del derby di Torino. Il dirigente rossonero aggiorna sulla sua posizione in merito: “Sulla vicend ...

