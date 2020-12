Papa Francesco sceglie Accrocca: l’arcivescovo di Benevento nella Congregazione delle Cause dei Santi (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn attestato di stima importante quello ricevuto da monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento. Ha pensato a lui, infatti, Papa Francesco che ha nominato i membri della Congregazione delle Cause dei Santi. Oltre che su Accrocca, Bergoglio ha puntato pure su Filippo Iannone, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta e Paolo Selvadagi, Vescovo Ausiliare di Roma. Il profilo della Congregazione (dal sito del Vaticano): Con la Costituzione Immensa Aeterni Dei del 22 gen. 1588, Sisto V creò la Sacra Congregazione dei Riti e le affidò il compito di regolare l’esercizio del culto divino e di trattare le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUn attestato di stima importante quello ricevuto da monsignor Felice, arcivescovo di. Ha pensato a lui, infatti,che ha nominato i membri delladei. Oltre che su, Bergoglio ha puntato pure su Filippo Iannone, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta e Paolo Selvadagi, Vescovo Ausiliare di Roma. Il profilo della(dal sito del Vaticano): Con la Costituzione Immensa Aeterni Dei del 22 gen. 1588, Sisto V creò la Sacradei Riti e le affidò il compito di regolare l’esercizio del culto divino e di trattare le ...

Pontifex_it : Per “ricostruire meglio” la nostra società, bisogna che l’inclusione dei soggetti più fragili comprenda anche la pr… - Avvenire_Nei : Giornata delle persone con disabilità. Papa Francesco: la fragilità appartiene a tutti - Pontifex_it : Pregare e amare, ecco la vigilanza. Quando la Chiesa adora Dio e serve il prossimo, non vive nella notte. Anche se… - Paoloboi69 : RT @PapaParole: Quando orbitiamo attorno ai nostri bisogni, indifferenti a quelli degli altri, la notte scende nel cuore. Oggi questa notte… - LorisCavallett1 : RT @fam_cristiana: «Le persone non sono più sentite come un valore. Ma la fragilità appartiene a tutti» -