Paolo Barabani da Sanremo a The Voice Senior e Italia Sì | “Tanti guai e poi ieri sera…” Foto

Tra i concorrenti di The Voice Senior ieri sera Paolo Barabani che ha cantato una canzone di Pupo ma a Italia Sì Marco Liorni ricorda il suo brano sanremese 'Hop hop hop somarello' (Foto). Scommettiamo che in molti la state canticchiando, ma cosa è accaduto dopo quel primo discreto successo sul palco dell'Ariston? A Italia Sì Paolo Barabani guarda le immagini del passato, lui sul palco del festival di Sanremo, era il 1981 e la sua canzone la conosciamo in molti. A maggio è partito per il servizio militare, un dovere che di certo gli ha messo un po' il bastone tra le ruote. All'inizio dell'anno successivo all'ospedale militare scoprirono che aveva preso la tubercolosi. Un anno intero fermo con una ...

ritamarcis : @antoclerici Possibile che nessuno abbia riconosciuto Paolo Barabani il cantante di Hop Hop somarello primi anni 80 a SanRemo? - twittmta : RT @antoniocapitani: Ma io Paolo Barabani me lo ricordo a Sanremo ‘81 con “Hop hop hop somarello”. E mi ricordo pure “Tu sei mia” del ‘76,… - Dansai75 : RT @THEVOICE_ITALY: Nel momento del bisogno, un Alpino ci sarà sempre. ?? Infatti gli amici di Paolo Barabani non hanno esitato un secondo… - Fabio_Martini_ : @LoredanaBerte Ma a parte i fidanzati Paolo Barabani non lo hai ricordato? - emalombardini : The Voice Senior, il revival continua: quarant'anni dopo si rivede Paolo Barabani -

