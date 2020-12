Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: Salerno batte Quinto 11-7 nel recupero della seconda giornata (Di sabato 5 dicembre 2020) Oggi si è disputato un recupero valido per il secondo turno della prima fase della Serie A1 2020-2021 di Pallanuoto maschile: nel Girone A il Salerno batte per 11-7 il Quinto ed ipoteca il secondo posto nel raggruppamento, che vale il passaggio alla seconda fase e la salvezza automatica con larghissimo anticipo per i campani, mentre i liguri dovrebbero passare per il girone a cinque che determinerà l’unica retrocessione di questa stagione. Restano così quattro i match delle prime tre giornate ancora da giocare, ovvero i due del Savona nel Girone D ed i due del Trieste nel Girone B. TABELLINORN Salerno-IREN GENOVA Quinto 11-7RN Salerno: Santini, M. ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Oggi si è disputato unvalido per il secondo turnoprima faseA1dimaschile: nel Girone A ilper 11-7 iled ipoteca il secondo posto nel raggruppamento, che vale il passaggio allafase e la salvezza automatica con larghissimo anticipo per i campani, mentre i liguri dovrebbero passare per il girone a cinque che determinerà l’unica retrocessione di questa stagione. Restano così quattro i match delle prime tre giornate ancora da giocare, ovvero i due del Savona nel Girone D ed i due del Trieste nel Girone B. TABELLINORN-IREN GENOVA11-7RN: Santini, M. ...

fontanabuona : Pallanuoto M/ La Rari Nantes Sori torna in serie A2 - lucainge_tweet : Pallanuoto M/ La Rari Nantes Sori torna in serie A2 - tigullio_tweet : Pallanuoto M/ La Rari Nantes Sori torna in serie A2 - fontanabuona : Pallanuoto M/ La Rari Nantes Sori torna in serie A2 - lucainge_tweet : Pallanuoto M/ La Rari Nantes Sori torna in serie A2 -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Serie Le orchette della Pallanuoto Trieste all'esordio in serie A1 sabato 5 dicembre triestecafe.it Pallanuoto, Ancona per il battesimo dell’Enel Snc

Dovrebbe partire dalle Marche la nuova avventura dell’Enel Snc in serie A2. Questo quanto appare nel calendario provvisorio del girone Centro. Il 16 gennaio i rossocelesti dovrebbero essere di s ...

Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: Salerno batte Quinto 11-7 nel recupero della seconda giornata

Oggi si è disputato un recupero valido per il secondo turno della prima fase della Serie A1 2020-2021 di pallanuoto maschile: nel Girone A il Salerno batte per 11-7 il Quinto ed ipoteca il secondo pos ...

Dovrebbe partire dalle Marche la nuova avventura dell’Enel Snc in serie A2. Questo quanto appare nel calendario provvisorio del girone Centro. Il 16 gennaio i rossocelesti dovrebbero essere di s ...Oggi si è disputato un recupero valido per il secondo turno della prima fase della Serie A1 2020-2021 di pallanuoto maschile: nel Girone A il Salerno batte per 11-7 il Quinto ed ipoteca il secondo pos ...