Pallanuoto | preliminari Euro Cup 2020-2021 | Savona-Mediterrani 11-12 Si complica il cammino dei liguri

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Seconda giornata dei gironidell’Cupdi, che per l’Italia vede al via il: le 30 squadre ammesse (14 quelle retrocesse daidi Champions League) sono state divise in sei gironi da quattro e due da tre, con le prime due avanzeranno agli ottavi di finale. Il, che gioca in casa il Gruppo E, pur essendo stato falcidiato dal Coronavirus, con una formazione piena di giovani è riuscito a tener testa oggi agli iberici del, uscendo sconfitto soltanto nel finale per 11-12. La compagine ligure domani sfiderà, in una gara complessa ma decisiva per la qualificazione agli ottavi, i serbi del Radnicki Kragujevac. TABELLINO...