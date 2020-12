Palazzo Chigi, importante novità per lunedì: la comunicazione (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Si comunica che il Consiglio dei ministri, convocato lunedì 7 dicembre 2020 alle ore 9,00, è posticipato alle ore 11.00. Si legge in una nota di Palazzo Chigi. Natale e Capodanno «blindati» dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid conferma la stretta del governo sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata. Mentre in Cdm, dopo una animata discussione, si decide di confermare, con il prossimo dpcm lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio, quando dovrebbero tornare in classe tutti gli studenti. Ma è sugli spostamenti che in Cdm si litiga e si annuncia già rovente il confronto delle prossime ore con le Regioni: Pd-M5s-Leu tengono la linea dura. ... Leggi su howtodofor (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Si comunica che il Consiglio dei ministri, convocato7 dicembre 2020 alle ore 9,00, è posticipato alle ore 11.00. Si legge in una nota di. Natale e Capodanno «blindati» dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid conferma la stretta del governo sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata. Mentre in Cdm, dopo una animata discussione, si decide di confermare, con il prossimo dpcm lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio, quando dovrebbero tornare in classe tutti gli studenti. Ma è sugli spostamenti che in Cdm si litiga e si annuncia già rovente il confronto delle prossime ore con le Regioni: Pd-M5s-Leu tengono la linea dura. ...

