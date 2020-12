Pagelle Juventus Torino | Cuadrado e McKennie i migliori | bocciato Kulusevski

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 5 dicembre 2020)– Derby al cardiopalma per la i tifosi bianconeri. Vantaggio iniziale del Toro con Nkoulou che trova l’1 a 0.che chiude bene in difesa e regge botta per tutto il primo tempo.che non riesce a costruire molto. Nel secondo tempo stessa storia, Juve che attacca ma senza concretizzare eche chiude la porta. Pirlo però cambia subito tanto, dentro, Ramsey e Alex Sandro. Propriotrova il pareggio su uno splendido cross diche si ripete ed all’89esimo minuto pesca in area Bonucci che di testa fa 2-1 e rimonta completata.è bianconera per l’ennesima volta....