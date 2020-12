Pagelle Juve Torino: TOP e FLOP del match VOTI (Di sabato 5 dicembre 2020) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Juve Torino Le Pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Torino, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Szczesny FLOP: Dybala VOTI Juventus: Szczesny 7; Cuadrado 6.5, De Ligt 6.5, Bonucci 6.5, Danilo 6 (71? Alex Sandro 6); Kulusevski 5 (57? Ramsey 6), Bentancur 5.5, Rabiot 5.5 (71? McKennie 6.5), Chiesa 6; Dybala 5.5 (90? Bernardeschi sv), Ronaldo 6. All. Pirlo 5.5 Torino: Sirigu 6; Nkoulou 6.5, Lyanco 6, R. Rodriguez 6; Singo 6.5, Meité 6, Rincon 6, Linetty 6, Ansaldi 5.5; Zaza 5 (73? Lukic 5), Belotti 6.5. All. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) I top ee iai protagonisti delvalido per la 10ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Szczesny: Dybalantus: Szczesny 7; Cuadrado 6.5, De Ligt 6.5, Bonucci 6.5, Danilo 6 (71? Alex Sandro 6); Kulusevski 5 (57? Ramsey 6), Bentancur 5.5, Rabiot 5.5 (71? McKennie 6.5), Chiesa 6; Dybala 5.5 (90? Bernardeschi sv), Ronaldo 6. All. Pirlo 5.5: Sirigu 6; Nkoulou 6.5, Lyanco 6, R. Rodriguez 6; Singo 6.5, Meité 6, Rincon 6, Linetty 6, Ansaldi 5.5; Zaza 5 (73? Lukic 5), Belotti 6.5. All. ...

