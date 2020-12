Ospiti Live-Non è la D’Urso 6 dicembre: due famosi attori racconteranno la verità sulla loro storia (Di sabato 5 dicembre 2020) Ospiti Live-Non è la D’Urso 6 dicembre: ci aspetta un’altra grande puntata, piena di argomenti scottanti. Ora vi raccontiamo. Ospiti Live-Non è la D’Urso 6 dicembre: Gabriel Garko e Manuela Arcuri parlano della loro “finta” (?) storia d’amore che ha infiammato il gossip gli anni scorsi I due famosi attori di fiction racconteranno la loro verità dopo il coming out di Gabriel al “Grande Fratello Vip” davanti a Rosalinda Cannavò/Adua Del Vesco. Finora avevano parlato in separata sede e il protagonista de “L’Onore e il Rispetto” era già stato a “Live – Non è la D’Urso“. L’unica cosa certa è l’affetto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 5 dicembre 2020)-Non è la: ci aspetta un’altra grande puntata, piena di argomenti scottanti. Ora vi raccontiamo.-Non è la: Gabriel Garko e Manuela Arcuri parlano della“finta” (?)d’amore che ha infiammato il gossip gli anni scorsi I duedi fictionladopo il coming out di Gabriel al “Grande Fratello Vip” davanti a Rosalinda Cannavò/Adua Del Vesco. Finora avevano parlato in separata sede e il protagonista de “L’Onore e il Rispetto” era già stato a “– Non è la“. L’unica cosa certa è l’affetto ...

