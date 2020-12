Ospiti Domenica In 6 dicembre: in studio un’amatissima coppia con il suo nuovo cinepanettone (Di sabato 5 dicembre 2020) Ospiti Domenica In 6 dicembre: chi sarà da Mara Venier domani? Ora ve lo raccontiamo! Ospiti Domenica In 6 dicembre: Massimo Boldi e Christian De Sica presentano il loro nuovo film di Natale La famosa e amatissima coppia comica tornerà con il suo nuovo cinepanettone “Vacanze su Marte”, diretto da Neri Parenti, che uscirà il 13 dicembre, tra 9 giorni. La distribuzione sarà condizionata dal COVID, perché non avverrà al cinema, bensì su Primafila (Sky), Amazon Prime Video Chili, Chili, Timvision, Google Play, Infinity, Rakuten TV, PlayStation Store e YouTube. Ospiti Domenica In 6 dicembre: lo scomparso Diego Armando Maradona sarà protagonista di un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 5 dicembre 2020)In 6: chi sarà da Mara Venier domani? Ora ve lo raccontiamo!In 6: Massimo Boldi e Christian De Sica presentano il lorofilm di Natale La famosa e amatissimacomica tornerà con il suo“Vacanze su Marte”, diretto da Neri Parenti, che uscirà il 13, tra 9 giorni. La distribuzione sarà condizionata dal COVID, perché non avverrà al cinema, bensì su Primafila (Sky), Amazon Prime Video Chili, Chili, Timvision, Google Play, Infinity, Rakuten TV, PlayStation Store e YouTube.In 6: lo scomparso Diego Armando Maradona sarà protagonista di un ...

DynamoMartial : ????| SIETE PRONTI? Domenica alle 15 si #gioca, si torna in campo! Contro la @GioventusFc sarà una festa, finalmen… - zazoomblog : Live non è la d’Urso: ecco gli ospiti di domenica 6 dicembre e piacevole sorpresa sull’ultima puntata del 2020 -… - tuttopuntotv : Live non è la d’Urso: ecco gli ospiti di domenica 6 dicembre e piacevole sorpresa sull’ultima puntata del 2020… - flamanc24 : RT @flamanc24: Non vedo l'ora che arrivi DOMENICA! MAMMA MIA ZIA MARA! Ci darà grandi soddisfazioni! Aspetto il tipico selfie di Mara con g… - Dani57841716 : RT @La7tv: #lariachetira @MyrtaMerlino annuncia gli ospiti de L'Aria di Domenica: 'Avremo Ilaria #Capua per parlare di vaccini e dei perico… -