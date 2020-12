Omceo Roma, alle elezioni vince la lista Insieme guidata da Antonio Magi (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – Con piu’ di 3mila preferenze su oltre 7mila voti espressi, la lista ‘INSIEME’ guidata dal capolista Antonio Magi ha vinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per il prossimo quadriennio, 2021-2024. “È stato un successo di partecipazione straordinario e questa è la cosa che mi rende più felice. Quando la democrazia si esprime con questi numeri, oltre 7mila medici che si sono presentati per votare nonostante l’emergenza Covid e le pessime condizioni metereologiche, è sempre un bel segnale e tutti dovrebbero prenderne atto. Tutti quanti”. Così Antonio Magi appena concluso lo scrutinio delle schede del Consiglio direttivo, che aggiunge: “La classe medica, partecipando in massa, ha dimostrato chiaramente che è stanca di questa politica che prende le decisioni passando sopra le nostre teste e non ci coinvolge in scelte che incidono nella nostra professione e nel nostro quotidiano”. Leggi su dire (Di sabato 5 dicembre 2020) ROMA – Con piu’ di 3mila preferenze su oltre 7mila voti espressi, la lista ‘INSIEME’ guidata dal capolista Antonio Magi ha vinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti dell’Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per il prossimo quadriennio, 2021-2024. “È stato un successo di partecipazione straordinario e questa è la cosa che mi rende più felice. Quando la democrazia si esprime con questi numeri, oltre 7mila medici che si sono presentati per votare nonostante l’emergenza Covid e le pessime condizioni metereologiche, è sempre un bel segnale e tutti dovrebbero prenderne atto. Tutti quanti”. Così Antonio Magi appena concluso lo scrutinio delle schede del Consiglio direttivo, che aggiunge: “La classe medica, partecipando in massa, ha dimostrato chiaramente che è stanca di questa politica che prende le decisioni passando sopra le nostre teste e non ci coinvolge in scelte che incidono nella nostra professione e nel nostro quotidiano”.

aswib2 : @ListaOrgMedici Bisogna sanificare l'OMCEO di Roma. Urgentemente. - aswib2 : RT @aswib2: Se rivedono i conti alla Camera, vuol dire che è bene rivederli dovunque,e fare economia. 29.11-3.12 Elezioni #OMCEO Roma Via d… - aswib2 : Elezioni #OMCEO Roma,via de Rossi,seggio fino alle 22. Per portare l'Ordine a occuparsi,finalmente,di pandemia,DIP,… - aswib2 : RT @aswib2: 30 novembre. Urne aperte #OMCEO Roma per eleggere Consiglio e Revisori Conti. Su ambedue le schede,scrivi, ORGOGLIOSAMENTE MEDI… - aswib2 : 30 novembre. Urne aperte #OMCEO Roma per eleggere Consiglio e Revisori Conti. Su ambedue le schede,scrivi, ORGOGLIO… -

Ultime Notizie dalla rete : Omceo Roma Omceo Roma, alle elezioni vince la lista Insieme guidata da Antonio Magi - DIRE.it Dire Ordine dei medici Roma, Antonio Magi confermato presidente

Con più di 3mila preferenze su oltre 7mila voti espressi la lista 'Insieme' guidata dal presidente uscente ha vinto le elezioni per il rinnovo ...

Uscar: visite, tamponi e parole

Due dottori e un’infermiera hanno percorso 65 chilometri in città. «A casa mi hanno detto: “Chi te lo fa fare?”. In ospedale se ne vedono tante, ma questa esperienza è impagabile» ...

Con più di 3mila preferenze su oltre 7mila voti espressi la lista 'Insieme' guidata dal presidente uscente ha vinto le elezioni per il rinnovo ...Due dottori e un’infermiera hanno percorso 65 chilometri in città. «A casa mi hanno detto: “Chi te lo fa fare?”. In ospedale se ne vedono tante, ma questa esperienza è impagabile» ...