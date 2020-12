Olimpiadi Parigi 2024, nuovi sport: niente 50 rana, dorso e farfalla nel nuoto. Chance per i tuffi grandi altezze come evento dimostrativo (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da Swimswam, la FINA non proporrà nuovi eventi da medaglia per le Olimpiadi di Parigi 2024 negli sport acquatici, ma proporrà l’inserimento dei tuffi dalle grandi altezze come evento dimostrativo. La decisione finale sulle specialità olimpiche nel 2024 da parte del CIO dovrebbe arrivare la prossima settimana. Così su Twitter Nick Hope, giornalista di BBC News: “Brutte notizie per chi spera in un aumento degli sport acquatici per le Olimpiadi del 2024 in quanto la FINA mi conferma che non proporrà nuovi eventi per le medaglie ai Giochi di Parigi. Il CIO annuncerà la lista ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) Secondo quanto riportato da Swimswam, la FINA non proporràeventi da medaglia per ledinegliacquatici, ma proporrà l’inserimento deidalle. La decisione finale sulle specialità olimpiche nelda parte del CIO dovrebbe arrivare la prossima settimana. Così su Twitter Nick Hope, giornalista di BBC News: “Brutte notizie per chi spera in un aumento degliacquatici per ledelin quanto la FINA mi conferma che non proporràeventi per le medaglie ai Giochi di. Il CIO annuncerà la lista ...

