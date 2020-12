Nuovo dpcm Natale: la corsa al Sud, treni e pullman già esauriti (Di sabato 5 dicembre 2020) treni ad alta velocità e pullman registrano il tutto esaurito in direzione Nord-Sud durante le festività natalizie. Viminale rende note le indicazioni a questure e prefetture: più agenti di polizia locale e forze dell’ordine nelle stazioni. Nonostante le disposizioni che vietano o limitano gli spostamenti, i treni ad alta velocità e anche i bus, a L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020)ad alta velocità eregistrano il tutto esaurito in direzione Nord-Sud durante le festività natalizie. Viminale rende note le indicazioni a questure e prefetture: più agenti di polizia locale e forze dell’ordine nelle stazioni. Nonostante le disposizioni che vietano o limitano gli spostamenti, iad alta velocità e anche i bus, a L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La Regione Marche, come già fatto la volta scorsa, potrebbe irrigidire ulteriormente le misure del Dpcm attuale, se ne ravvisasse la necessità Torniamo in giallo: bene, buon segno! Non vi stanno comod ...

Zaia: «Via al primo week end lungo, no fiumi di gente in giro, non andate in montagna»

VENEZIA - Il governatore del Veneto Luca Zaia fa il punto sull'emergenza Coronavirus in Veneto e sulle nuove disposizioni nazionali (Dpcm) in vigore da ieri dalla sede della Protezione civile di ...

