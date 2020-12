Nuovo Dpcm | festività blindate Italiani “spiati” con droni

(Di sabato 5 dicembre 2020) Dal Viminale arriva un pacchetto di misure in sostegno alper blindare lenatalizie. Via libera a posti di blocco e controlli nelle seconde case. Ci saranno ancheper “spiare” gli. Massimo rigore insomma, ma c’è chi pensa già a come aggirare gli ostacoli. L’allarme arriva dalle RegioniNatale, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Dal Viminale arriva un pacchetto di misure in sostegno al nuovo Dpcm per blindare le festività natalizie. Via libera a posti di blocco e controlli nelle seconde case. Ci saranno anche droni per ...È in Gazzetta Ufficiale da ieri sera il Decreto varato dal Governo il 15 settembre 2020 che ripartisce tra i Comuni delle aree interne e montane italiani 210 milioni di euro per il sostegno alle attiv ...