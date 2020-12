Nuovo Dpcm e la crisi del turismo

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il Governo ha fatto diversi sforzi economici importanti per non far crollare ilitaliano, per sostenere i centri storici, per permettere alle persone di andare comunque in vacanza. Parliamo del bonus vacanze prorogato anche per il 2021. Il tempo di richiesta è molto stretto: la domanda con tanto di presentazione ISEE va inviata entro il 31 dicembre 2020. Tutti questi sforzi rischiano di diventare inutili secondo alcuni dati, è anche vero che l’aumento dei contagi non aiuterebbe comunqueed economia. Prima che il blocco degli spostamenti tra regioni fosse un danno per l’economia turistica e anche locale, in molti comuni era una constatazione certa e semplice degli assessori, soprattutto quelli delle regioni e delle zone con alta frequentazione invernale. Adesso è un dato certo confermato con analisi e dati da ...