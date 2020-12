Non rispondere mai a questi SMS: pericolosi virus e furto di informazioni personali (Di sabato 5 dicembre 2020) Rischiare di rimanere vittime di truffe telematiche è un pericolo a cui chiunque è spesso sottoposto. Attraverso sms, messaggi WhatsApp, mail o altri sistemi di comunicazione, non è difficile incappare in tentativi di frode da parte di malintenzionati che tentano di entrare nelle banche dati accessibili attraverso gli smartphone. Inoltre, tra i rischi ipotetici di un imbroglio operato attraverso la rete online, esiste anche la possibilità di ritrovarsi il telefono cellulare infettato da un pericoloso virus, capace di mandare in tilt l’intero sistema operativo. Perché gli sms sono ancora molto utilizzati per le truffe Il servizio di messaggistica breve (Short Message Service) è andato leggermente in disuso dopo l’avvento dei messaggi istantanei e di App come WhatsApp; tuttavia, per i truffatori online, gli sms restano ancora i maggiori strumenti per cercare di raggirare ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 5 dicembre 2020) Rischiare di rimanere vittime di truffe telematiche è un pericolo a cui chiunque è spesso sottoposto. Attraverso sms, messaggi WhatsApp, mail o altri sistemi di comunicazione, non è difficile incappare in tentativi di frode da parte di malintenzionati che tentano di entrare nelle banche dati accessibili attraverso gli smartphone. Inoltre, tra i rischi ipotetici di un imbroglio operato attraverso la rete online, esiste anche la possibilità di ritrovarsi il telefono cellulare infettato da un pericoloso, capace di mandare in tilt l’intero sistema operativo. Perché gli sms sono ancora molto utilizzati per le truffe Il servizio di messaggistica breve (Short Message Service) è andato leggermente in disuso dopo l’avvento dei messaggi istantanei e di App come WhatsApp; tuttavia, per i truffatori online, gli sms restano ancora i maggiori strumenti per cercare di raggirare ...

Ultime Notizie dalla rete : Non rispondere Omicidio Checcucci, il 53enne arrestato si avvale della facoltà di non rispondere gonews Non si presenta a una visita, scattano le ricerche Il 67enne è stato rintracciato dai carabinieri

Scompare per una notte e quando tutti cominciano a temere il peggio lui risponde al cellulare, fa sapere di stare bene e che voleva solo passare del tempo da solo. Si è risolto alle 9 di ieri mattina ...

‘Morte accidentale di un anarchico’, il teatro come arma da guerra. Cinquant’anni fa la commedia-denuncia di Franca e Dario

Sono 50 anni oggi dal debutto di quello straordinario spettacolo di Dario e Franca. Dopo l’esplosione delle lotte operaie e studentesche del 1968 ci trovammo completamente impreparati di fronte a una ...

