“Niente errore arbitro”, respinto il ricorso del Cosenza e Salernitana in vetta alla classifica (Di sabato 5 dicembre 2020) Omologato il risultato di Cosenza-Salernitana, gara disputata lo scorso 29 novembre e terminata 1-0 in favore degli ospiti, e inizialmente con il risultato rimasto sub-iudice dopo che i rossoblù hanno giocato per alcuni minuti in dodici uomini a causa l’ingresso in campo non autorizzato di Ba, poi espulso. Nel dispositivo del Giudice Sportivo si legge che “non emerge alcun errore tecnico da parte dell’Arbitro; rilevato che, comunque, le circostanze lamentate dalla Soc. Cosenza investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro e/o devolute all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 5 dicembre 2020) Omologato il risultato di, gara disputata lo scorso 29 novembre e terminata 1-0 in favore degli ospiti, e inizialmente con il risultato rimasto sub-iudice dopo che i rossoblù hanno giocato per alcuni minuti in dodici uomini a causa l’ingresso in campo non autorizzato di Ba, poi espulso. Nel dispositivo del Giudice Sportivo si legge che “non emerge alcuntecnico da parte dell’Arbitro; rilevato che, comunque, le circostanze lamentate dSoc.investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro e/o devolute all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può ...

