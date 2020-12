Negozi e centri commerciali, cosa cambia durante le feste di Natale: regole e orari (Di sabato 5 dicembre 2020) I provvedimenti saranno pubblicati il 5 dicembre in Gazzetta Ufficiale domani e avranno efficacia da domenica 6 dicembre. 'Sì, lo farò!'. Caterina Balivo, i suoi fan non aspettavano altro. L'annuncio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) I provvedimenti saranno pubblicati il 5 dicembre in Gazzetta Ufficiale domani e avranno efficacia da domenica 6 dicembre. 'Sì, lo farò!'. Caterina Balivo, i suoi fan non aspettavano altro. L'annuncio ...

RegioneER : #Covid, nuova ordinanza per iniziare a riallinearsi a Dpcm: restano CHIUSI centri commerciali e grandi strutture ve… - DeVerdinis : RT @ElioLannutti: Dai centri commerciali ai negozi: così orari e aperture regione per regione @sole24ore - ElioLannutti : Dai centri commerciali ai negozi: così orari e aperture regione per regione @sole24ore - summer_AIMH : @sheiswonderland Assurdo. Io capisco i centri commerciali ma nei negozi normali bho chi va in giro a fare acquisti.… - Marialuisamean1 : RT @paolorm2012: Dai centri commerciali ai negozi: così orari e aperture regione per regione @sole24ore -