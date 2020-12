Natale | novità e regali in musica per veri cultori del XMas Time e del suo spirito

Leggi su gqitalia

(Di sabato 5 dicembre 2020)è anche. Anche e soprattutto quest'anno, in cui le feste tradizionali saranno un po' diverse dal solito, lapuò, ancora una volta, contribuire a rallegrare l'atmosfera, spezzare in qualche modo la solitudine e, chissà, aiutare a ricordare emozioni positive. La, quindi, è sempre un'idea, anche per idi, da fare agli altri e anche a sé stessi. Se poi, appunto, è a tema natalizio, tanto meglio. Ecco 5 idee a temadi. Mariah Carey's Magical Christmas Special Mariah Carey's Magical Christmas SpecialMariah Carey è la regina delda oltre 25 anni: era il 1994, infatti, quando uscì All I want for Christmas is you, uno dei maggiori successi della cantante nonché titolo cult tra le ...