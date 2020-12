Natale | cosa possiamo fare e cosa è vietato | liberi fino al 21 dicembre e poi tutti a casa

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Lodovica Bulian I parenti si possono visitare solo per ragioni di salute. E all'estero non si va Il nuovo dpcm in vigore da ieri introduce ulteriori restrizioni durante le feste di, dal divieto di spostarsi tra le regioni tra il 21e il 6 gennaio a quelli ancora più rigidi per le giornate del 25, 26 e del'1 gennaio. Mapossoesattamente? Posso uscire dalla mia Regione? É possibile spostarsi liberamente tra regioni in fascia giallaal 20, mentre per le arancioni e rosse è necessaria l'autocertificazione. Dal 21al 6 gennaio invece èuscire dalle regioni qualsiasi sia il loro colore, anche se tutta Italia sarà zona gialla. Si potrà uscire solo per comprovati motivi, ...