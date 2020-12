Napoli, vende in boutique nonostante la zona rossa: Marinella chiuso per cinque giorni (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La storica boutique napoletana “E. Marinella” resterà chiusa per 5 giorni per violazione della normativa anti Covid. Tutto è partito con un servizio di Fanpage, nel quale si la boutique aperta ad alcuni clienti nonostante la zona rossa. Come riporta Adnkronos, nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un controllo del negozio sito in via Riviera di Chiaia, accertando che il titolare aveva venduto 34 capi di abbigliamento ad una persona appena uscita dal negozio. Gli agenti hanno sanzionato tanto il titolare quanto il cliente per inottemperanza alle misure anti Covid-19, ed hanno disposto la chiusura del locale per 5 giorni. Raggiunto all’Ansa, il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La storicanapoletana “E.” resterà chiusa per 5per violazione della normativa anti Covid. Tutto è partito con un servizio di Fanpage, nel quale si laaperta ad alcuni clientila. Come riporta Adnkronos, nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un controllo del negozio sito in via Riviera di Chiaia, accertando che il titolare aveva venduto 34 capi di abbigliamento ad una persona appena uscita dal negozio. Gli agenti hanno sanzionato tanto il titolare quanto il cliente per inottemperanza alle misure anti Covid-19, ed hanno disposto la chiusura del locale per 5. Raggiunto all’Ansa, il ...

