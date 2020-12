Napoli, torna il “Bonus Spesa”: l’annuncio di Panini e Buonanno (Di sabato 5 dicembre 2020) La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco con delega al Bilancio, Enrico Panini, e dell’assessore alle Politiche Sociali, Monica Buonanno, ha approvato, ieri sera tardi, la Delibera che stabilisce le linee per l’utilizzo del Fondo di Solidarieta’ Alimentare di 7.625.344,16 euro assegnato con il Decreto Ristori Ter, di oltre un milione proveniente dal Fondo Comunale “Cuore di Napoli” e 80 mila euro riconosciuti al Comune di Napoli dall’Anci Nazionale. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. “Se alla precedente ondata dell’operazione “Buoni Spesa”, avvenuta durante la prima fase dell’emergenza da Covid-19, l’Amministrazione e’ riuscita a garantire buoni a circa 27.000 famiglie napoletane – si spiega – con il nuovo fondo a disposizione si prevede di aiutare oltre il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco con delega al Bilancio, Enrico, e dell’assessore alle Politiche Sociali, Monica, ha approvato, ieri sera tardi, la Delibera che stabilisce le linee per l’utilizzo del Fondo di Solidarieta’ Alimentare di 7.625.344,16 euro assegnato con il Decreto Ristori Ter, di oltre un milione proveniente dal Fondo Comunale “Cuore di” e 80 mila euro riconosciuti al Comune didall’Anci Nazionale. E’ quanto si legge in una nota del Comune di. “Se alla precedente ondata dell’operazione “Buoni, avvenuta durante la prima fase dell’emergenza da Covid-19, l’Amministrazione e’ riuscita a garantire buoni a circa 27.000 famiglie napoletane – si spiega – con il nuovo fondo a disposizione si prevede di aiutare oltre il ...

La Giunta comunale, su proposta del vicesindaco con delega al Bilancio, Enrico Panini, e dell’assessore alle Politiche Sociali, Monica Buonanno, ha approvato, ieri sera tardi, la Delibera che stabilis ...

Infortunio Osimhen, i tempi di recupero si allungano: quando può tornare

Victor Osimhen non è ancora disponibile a causa dell'infortunio: i tempi di recupero si sono allungati e dovrà saltare ancora diverse partite ...

Infortunio Osimhen, i tempi di recupero si allungano: quando può tornare

Victor Osimhen non è ancora disponibile a causa dell'infortunio: i tempi di recupero si sono allungati e dovrà saltare ancora diverse partite ...