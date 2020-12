Napoli, riaprono le botteghe di San Gregorio Armeno: gli ingressi saranno contingentati (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con il passaggio della Regione Campania da zona rossa ad arancione, possono finalmente riaprire i pastorai di San Gregorio Armeno. Le limitazioni imposte per limitare la diffusione del Covid-19 hanno rappresentato un duro colpo per i maestri artigiani di San Gregorio, che vedono proprio nella finestra di tempo da ottobre a gennaio il periodo di maggior fatturato. Sono infatti questi i mesi durante i quali le botteghe vengono prese d’assalto da turisti e clienti ansiosi di acquistare una delle pregiate statue. “Il Covid ha cancellato tutto, assieme agli incassi degli artigiani – ha spiegato al Corriere del Mezzogiorno Gabriele Casillo, presidente dell’associazione delle botteghe di San Gregorio Armeno -. Sorte ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Con il passaggio della Regione Campania da zona rossa ad arancione, possono finalmente riaprire i pastorai di San. Le limitazioni imposte per limitare la diffusione del Covid-19 hanno rappresentato un duro colpo per i maestri artigiani di San, che vedono proprio nella finestra di tempo da ottobre a gennaio il periodo di maggior fatturato. Sono infatti questi i mesi durante i quali levengono prese d’assalto da turisti e clienti ansiosi di acquistare una delle pregiate statue. “Il Covid ha cancellato tutto, assieme agli incassi degli artigiani – ha spiegato al Corriere del Mezzogiorno Gabriele Casillo, presidente dell’associazione delledi San-. Sorte ...

ChiaraCiv : Campania in zona arancione, meno divieti da domani: riaprono tutti i negozi - _DecimoMeridio_ : @TuaSorella_85 Napoli mi manca. Ma quando riaprono le gabbie una gita ce la faccio volentieri. Io son di bocca buona ?? - Caserta24ore : Napoli. Riaprono le Botteghe di Via San Gregorio Armeno - marcobelotti14 : Polemiche infinite perché a #Milano c'è in giro un po' di gente. Ora,se si riaprono i negozi direi che è normale. M… - Nadnad3010 : Napoli, riaprono le scuole ma molte famiglie non mandano i bambini a scuola per paura. Perché non far scegliere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli riaprono Napoli, riaprono le scuole ma molte famiglie non mandano i bambini a scuola per paura. Perché non far scegliere la didattica a distanza? [INTERVISTA al Preside Tipaldi] Orizzonte Scuola Napoli, riaprono le botteghe di San Gregorio Armeno: gli ingressi saranno contingentati

Napoli – Con il passaggio della Regione Campania da zona rossa ad arancione, possono finalmente riaprire i pastorai di San Gregorio Armeno. Le limitazioni imposte per limitare la diffusione del ...

Campania diventa zona arancione: cosa si può fare da domenica 6 dicembre

Il 6 dicembre la Campania diventa zona arancione Covid, a rischio moderato-alto. Decade il divieto di uscire di casa (ma si potrà circolare liberamente solo nell’ambito del proprio comune di residenza ...

Napoli – Con il passaggio della Regione Campania da zona rossa ad arancione, possono finalmente riaprire i pastorai di San Gregorio Armeno. Le limitazioni imposte per limitare la diffusione del ...Il 6 dicembre la Campania diventa zona arancione Covid, a rischio moderato-alto. Decade il divieto di uscire di casa (ma si potrà circolare liberamente solo nell’ambito del proprio comune di residenza ...