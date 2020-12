Napoli, Osimhen non è ancora guarito: ecco il motivo (Di sabato 5 dicembre 2020) Continuano i problemi per Victor Osimhen. La sua prolungata assenza potrebbe essere dovuta ad un errore compiuto dallo staff medico della Nigeria Secondo quanto riferito da Tuttosport, a peggiorare la situazione di Victor Osimhen sarebbe stato lo staff medico della nazionale nigeriana. Nello specifico, il problema alla spalla è stato risolto ma la manovra per ridurre la lussazione ha provocato una fastidiosa tendiniti al giocatore del Napoli ce lo terrà fuori anche contro il Crotone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Continuano i problemi per Victor. La sua prolungata assenza potrebbe essere dovuta ad un errore compiuto dallo staff medico della Nigeria Secondo quanto riferito da Tuttosport, a peggiorare la situazione di Victorsarebbe stato lo staff medico della nazionale nigeriana. Nello specifico, il problema alla spalla è stato risolto ma la manovra per ridurre la lussazione ha provocato una fastidiosa tendiniti al giocatore delce lo terrà fuori anche contro il Crotone. Leggi su Calcionews24.com

Fantacalcio : Napoli, pessimismo per Osimhen: le ultime - serieAnews_com : #Osimhen ancora out ?? Responsabilità dello staff nigeriano????? Il #Napoli pensa a #Petagna per #Crotone?? - savy1958 : @tuttonapoli Il Napoli si deve opporre alle prossime convocazioni della Nigeria, per quello che conta il calcio da… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Crotone-Napoli: Stroppa ritrova Benali ma è costretto ancora a rinunciare a Cigarini e Rivi… - cn1926it : #CrotoneNapoli, #Mertens pedina decisiva: toccherà a lui guidare l'attacco -