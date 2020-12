Musumeci lancia l’allarme | «Per Natale si rischia un nuovo esodo di massa verso il Sud»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 dicembre 2020) «Il rischio di unil Sud è un fatto reale, che non può non destare preoccupazione. Per questo ho ritenuto di chiedere al nostro Comitato scientifico di valutare alcune misure di contenimento e sorveglianza sanitaria, che vorremo condividere anche con il ministero della Salute». Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello: «Non possiamo correre questo rischio»poi dice: «C’è un sostanziale miglioramento in Sicilia e si inizia finalmente a vedere una progressiva regressione della pressione sulle strutture ospedaliere». «Non possiamo, quindi,re di far correre diil virus per comportamenti individuali che appaiono improntati a superficialità – conclude il governatore –. Lo dobbiamo alle ...