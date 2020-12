Musica | i Foja fanno “Dieci” | nuovo disco e omaggio a Maradona

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il prossimo 10 dicembre icelebreranno il decennale del loro primo album pubblicandouna speciale collection che racchiude i primi tre album editi – ‘Na storia nova, Dimane torna ‘o sole e ‘O treno che va – piu’ un quarto volume contenente i singoli fuori album, le collaborazioni internazionali, la cover di “Maruzzella”, i brani mai pubblicati prima in digitale e un brano inedito che sara’ online su tutte le piattaforme streaming quello stesso giorno: “‘E fronne”. Sempre il dieci dicembre, oltre alla pubblicazione della collection, uscira’ anche una speciale tiratura limitata in vinile dell’album d’esordio “‘Na storia nova” e diversi gadget che saranno disponibili su uno store online dedicato. “Non esistono parole per descrivere i dieci anni trascorsi dall’uscita del nostro primo, solo le canzoni riescono ad avere ...