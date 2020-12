Musei | il Madre arricchisce la sua collezione con quattro nuove opere

Leggi su ildenaro

(Di sabato 5 dicembre 2020) Il, museo d’arte contemporanea della Regione Campania, incrementa la suacon le‘Rasna?’ di Camilla (Oli) Bonzanigo, ‘The upcoming Polar Silk Road’ di Elena Mazzi, e ‘Mind the gap’ di Paolo Puddu, tre dei progetti vincitori di Cantica21, che saranno prodotti entro il 30 giugno 2021, e con il video inedito ‘Doan yu tell no one I made it’ dell’artista Justin Randolph Thompson, commissionato per la XVI Giornata del Contemporaneo Amaci. “Leche entrano in, rispecchiano il nuovo passo del museo e affrontano temi e questioni in linea con l’attuale programmazione del– sottolinea il direttore artistico, Kathryn Weir – accrescere il patrimonio della Fondazione Donnaregina e la suae’ un percorso ...