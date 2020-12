MotoGP, nuovi problemi per Marc Marquez: trovata un'infezione (Di sabato 5 dicembre 2020) Il calvario di Marc Marquez per la sua frattura al braccio dello scorso luglio a Jerez non è ancora finito. Nonostante il decorso post operatorio seguito alla terza operazione al braccio sia stato ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020) Il calvario diper la sua frattura al braccio dello scorso luglio a Jerez non è ancora finito. Nonostante il decorso post operatorio seguito alla terza operazione al braccio sia stato ...

I campioni prelevati prima della terza operazione hanno evidenziato una infezione nella zona della frattura che verrà curata con antidolorifici ...

Marc Marquez, che calvario: c'era un'infezione sulla frattura

Marc Marquez è stato operato giovedì scorso a Madrid e, come riferito dalla Honda, per il momento viene trattenuto in ospedale a causa di un'infezione sulla frattura.

