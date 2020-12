Mostre, “Come foglie nel vento”: a Roma la Collettiva promossa dallo Studio Lonardi (Di sabato 5 dicembre 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo A Roma, per la sedicesima giornata del Contemporaneo AMACI, allo “Studio Lonardi, zu spat”, in via Dandolo 30, è in mostra una Collettiva impegnata in un discorso sulla Natura, la nostra più amata realtà, insieme nostra speranza, in questo momento difficile, in cui con difficoltà possiamo immergerci e perciò ne cogliamo maggiormente la preziosità. La Collettiva ha deciso di realizzare una serie di immagini rappresentative della natura, la più giovane e fragile sua espressione, la foglia. Ciascun artista ha perciò realizzato la propria creazione e ne ha inviato la realizzazione alla Direttrice Luciana Leonardi. La Leonardi ha allestito la sua mostra, da elegante fotografa qual è ed il risultato stupisce. Nel luogo non possiamo entrare, ma attraverso i cristalli che lo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) di Maria Carla Tartarone Realfonzo A, per la sedicesima giornata del Contemporaneo AMACI, allo “, zu spat”, in via Dandolo 30, è in mostra unaimpegnata in un discorso sulla Natura, la nostra più amata realtà, insieme nostra speranza, in questo momento difficile, in cui con difficoltà possiamo immergerci e perciò ne cogliamo maggiormente la preziosità. Laha deciso di realizzare una serie di immagini rappresentative della natura, la più giovane e fragile sua espressione, la foglia. Ciascun artista ha perciò realizzato la propria creazione e ne ha inviato la realizzazione alla Direttrice Luciana Leonardi. La Leonardi ha allestito la sua mostra, da elegante fotografa qual è ed il risultato stupisce. Nel luogo non possiamo entrare, ma attraverso i cristalli che lo ...

