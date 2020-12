Mose protegge Venezia, 50 cm mare-laguna (Di sabato 5 dicembre 2020) Venezia, 05 DIC - Il Mose sollevato ieri sera alle 3 bocche di porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta. Il livello di marea in laguna è fermo da ore a 75 centimetri, con il centro ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 5 dicembre 2020), 05 DIC - Ilsollevato ieri sera alle 3 bocche di porto standoda una forte acqua alta. Il livello dia inè fermo da ore a 75 centimetri, con il centro ...

Agenzia_Ansa : Il Mose sta proteggendo Venezia, 50 cm il divario mare-laguna. Fuori delle dighe toccata la punta 127 cm, in città… - RaiNews : La punta massima in mare finora è stata di 127 centimetri, misurati alla diga del Lido #MOSE - SmorfiaDigitale : Mose protegge Venezia, 50 cm mare-laguna - Ultima Ora - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: Il Mose sta proteggendo Venezia, 50 cm il divario mare-laguna. Fuori delle dighe toccata la punta 127 cm, in città stabil… - infoitinterno : Il Mose protegge Venezia: 50 cm il divario mare-laguna -

Ultime Notizie dalla rete : Mose protegge Mose protegge Venezia, 50 cm mare-laguna Agenzia ANSA Mose protegge Venezia, 50 cm mare-laguna

(ANSA) - VENEZIA, 05 DIC - Il Mose sollevato ieri sera alle 3 bocche di porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta. Il livello di marea in laguna è fermo da ore a 75 centimetri, con il cent ...

Stanotte Venezia alza il Mose

Il Mose sollevato nella serata di venerdì 4 dicembre alle 3 bocche di porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta. (Corriere della Sera) Due maree molto sostenute di 135 centimetri sono ...

(ANSA) - VENEZIA, 05 DIC - Il Mose sollevato ieri sera alle 3 bocche di porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta. Il livello di marea in laguna è fermo da ore a 75 centimetri, con il cent ...Il Mose sollevato nella serata di venerdì 4 dicembre alle 3 bocche di porto sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta. (Corriere della Sera) Due maree molto sostenute di 135 centimetri sono ...