Morto Dino Sanlorenzo | figura storica della sinistra torinese

Si è spento all'età di 89 anni Dino Sanlorenzo, esponente storico della sinistra piemontese e presidente del consiglio regionale dal 1975 e 1980 e vicepresidente della Regione fino al 1983 quando entrò in parlamento. Negli anni Settanta fu tra i primi nel Pci a condannare il terrorismo di estrema sinistra che toccò con mano riuscendo a fuggire a un'imboscata di Prima Linea che lo aveva condannato a morte. Il mondo politico piemontese ricorda oggi la sua figura a partire dal presidente della Regione Alberto Cirio: "A nome della Regione Piemonte desidero esprimere il cordoglio per la scomparsa di Dino Sanlorenzo e un pensiero di vicinanza alla sua famiglia e a chi, al suo fianco, ha condiviso un ...

TORINO - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha voluto manifestare il proprio cordoglio per la morte dell'ex esponente storico della sinistra piemontese Dino Sanlorenzo.

TORINO - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha voluto manifestare il proprio cordoglio per la morte dell'ex esponente storico della sinistra piemontese Dino Sanlorenzo.